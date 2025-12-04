ABB beteiligt sich an Spezialisten für Kühlsysteme von Rechenzentren

Zürich (awp) - ABB hat eine strategische Partnerschaft im Bereich Rechenzentren abgeschlossen. So übernimmt der Technologiekonzern einen Minderheitsanteil am britischen Unternehmen OctaiPipe, einem Spezialisten für Kühlsysteme von Rechenzentren.

OctaiPipe sei ein Innovator für KI-gestützte Software zur Optimierung der Kühlsysteme von Rechenzentren, teilte ABB am Donnerstag mit. Gemeinsam wolle die beiden Unternehmen intelligente Werkzeuge für Betreiber von Datazentren bereitstellen, mit denen diese grosse Energieeinsparungen erzielen können.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen. Finanzielle Details oder die Höhe der Beteiligung werden nicht bekanntgegeben.

cf/rw