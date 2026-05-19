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19.05.2026 09:42:36
ABB baut neuen Campus für Antriebstechnik in Nanjing
Zürich (awp) - Der Elektrotechnikkonzern ABB baut in China einen zweiten eigenen Campus für Antriebstechnik. Die hochmoderne Anlage in Nanjing soll laut einer Mitteilung vom Dienstag die wachsende Nachfrage nach energieeffizienten Antrieben im Land bedienen. Die Eröffnung ist für 2027 geplant.
Die Anlage sei in der Industrieregion des Jangtse-Flussdeltas strategisch gut positioniert und umfasse automatisierte Produktionslinien, ein Kundenzentrum sowie Forschungs- und Testeinrichtungen, hiess es. ABB stärke damit die lokale Präsenz und baue die Servicekapazitäten in China aus. Angaben zum Investitionsvolumen werden in der Mitteilung keine gemacht.
awp-robot/mk/to
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