ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie unter die Lupe
|
29.01.2026 13:49:44
ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers durch UBS AG-Analyst Andre Kukhnin.
Die Schweizer Grossbank UBS hat ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe stark abgeschnitten, und der Ausblick signalisiere Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu kämen ein neues Aktienrückkaufprogramm und die Chance auf weitere Grossaufträge. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies Kukhnin indes auf die hohe Bewertung.
Aktienauswertung: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:33 Uhr konnte die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 10.0 Prozent auf 67.32 CHF. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 19.79 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’622’173 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 13.7 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird ABB (Asea Brown Boveri) voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
13:49
|ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein (finanzen.ch)
|
12:49
|ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: Neutral-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie (finanzen.ch)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) springt am Donnerstagmittag hoch (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel: SPI legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: SLI verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
11:54
|ABB erhält weiteren Schub von der "Elektrifizierung" der Welt (AWP)
|
11:19
|ABB-Aktie steigt auf Rekordhoch: Sprung im Schlussquartal - Industrieareal in Zürich verkauft (AWP)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Bullen treiben ABB (Asea Brown Boveri) am Donnerstagvormittag an (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|12:55
|ABB Neutral
|UBS AG
|11:54
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12:55
|ABB Neutral
|UBS AG
|11:54
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|12:55
|ABB Neutral
|UBS AG
|11:54
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX kräftig im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt macht am Donnerstag Gewinne. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.