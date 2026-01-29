ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein

Die Schweizer Grossbank UBS hat ABB nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe stark abgeschnitten, und der Ausblick signalisiere Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu kämen ein neues Aktienrückkaufprogramm und die Chance auf weitere Grossaufträge. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies Kukhnin indes auf die hohe Bewertung.

Aktienauswertung: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:33 Uhr konnte die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 10.0 Prozent auf 67.32 CHF. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 19.79 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’622’173 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 13.7 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2025 wird ABB (Asea Brown Boveri) voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren.

