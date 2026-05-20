ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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20.05.2026 13:22:44
ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Equal Weight bewertet
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie durch Barclays Capital.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ABB auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 71 Franken belassen. Vor dem Hintergrund der angezogenen Kurse im ersten Quartal betonte Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, es gebe nur begrenzte Hinweise darauf, dass westliche Unternehmen im ersten Quartal Marktanteile im chinesischen Automatisierungsmarkt hinzugewonnen hätten. Inländische Anbieter jedoch machten weiter Boden gut.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zur Zeit der Analyse
Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) konnte um 13:06 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1.5 Prozent auf 80.90 CHF. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 12.24 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 404’596 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 38.6 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von ABB (Asea Brown Boveri) wird am 16.07.2026 gerechnet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 11:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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