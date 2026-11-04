|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse im Fokus
|
04.11.2026 12:52:45
ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral
Die detaillierte Analyse des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Andre Kukhnin durchgeführt.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie teilt Analyst Andre Kukhnin die wichtigsten Erkenntisse aus einem Gespräch mit Vorstandschef Morten Wierod mit. Der Ton sei eindeutig zuversichtlich gewesen, ohne Anzeichen für eine Verhaltensänderung mit Blick auf Rechenzentren in den USA. Der Fokus habe weiterhin stark auf der Fähigkeit gelegen, die Produktion hochzufahren und die solide Nachfrageentwicklung in anderen Regionen zu gewährleisten.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wies um 12:36 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1.0 Prozent auf 71.80 CHF abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 22.56 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über SIX SX 918’428 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 23.0 Prozent zu. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
16:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gibt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
15:58
|Aufschläge in Zürich: SLI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) wird am Mittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX-Handel: Am Mittag Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.10.26
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 04.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach neuen Rekorden um die Nulllinie -- DAX fällt zurück -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Der deutsche Aktienmarkt kann seine Gewinne nicht halten. An der Wall Street geht es nach unten. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.