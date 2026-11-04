ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie teilt Analyst Andre Kukhnin die wichtigsten Erkenntisse aus einem Gespräch mit Vorstandschef Morten Wierod mit. Der Ton sei eindeutig zuversichtlich gewesen, ohne Anzeichen für eine Verhaltensänderung mit Blick auf Rechenzentren in den USA. Der Fokus habe weiterhin stark auf der Fähigkeit gelegen, die Produktion hochzufahren und die solide Nachfrageentwicklung in anderen Regionen zu gewährleisten.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wies um 12:36 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1.0 Prozent auf 71.80 CHF abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 22.56 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über SIX SX 918’428 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 23.0 Prozent zu. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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