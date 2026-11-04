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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse im Fokus 04.11.2026 12:52:45

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Neutral

Die detaillierte Analyse des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Andre Kukhnin durchgeführt.

ABB
67.38 CHF -5.52%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie teilt Analyst Andre Kukhnin die wichtigsten Erkenntisse aus einem Gespräch mit Vorstandschef Morten Wierod mit. Der Ton sei eindeutig zuversichtlich gewesen, ohne Anzeichen für eine Verhaltensänderung mit Blick auf Rechenzentren in den USA. Der Fokus habe weiterhin stark auf der Fähigkeit gelegen, die Produktion hochzufahren und die solide Nachfrageentwicklung in anderen Regionen zu gewährleisten.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wies um 12:36 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1.0 Prozent auf 71.80 CHF abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 22.56 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über SIX SX 918’428 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 23.0 Prozent zu. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.288 15.12.2028 151873817
Long 11.7797 21.12.2029 160235958
Long 6959.9995 18.12.2026 156215626
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.3936 17.12.2027 155830622
Short 12.4107 20.11.2026 160008188
Short 13919.999 18.12.2026 146215554
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2396 11.29 161119268
Long 12.4107 5.51 158569769
Long 27.8 0.95 162067391
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0202 11.40 161114307
Short 12.4107 5.38 161894197
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -48.79 134029532
Long 8 -11.32 152739230
Long 12 -7.09 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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04.11.26 ABB Neutral UBS AG
30.10.26 ABB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 ABB Kaufen DZ BANK
21.10.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

15:14 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
13:43 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
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29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’673.53 19.77 SOWBPU
Short 16’002.53 13.66 S9CIBU
Short 16’577.88 8.94 SVB67U
SMI-Kurs: 15’001.95 05.11.2026 16:35:02
Long 14’426.43 19.64 SGWFBU
Long 14’105.98 13.91 S3BFPU
Long 13’485.75 8.84 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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ABB am 04.11.2026

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