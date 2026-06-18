ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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18.06.2026 10:52:44
ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Phil Buller unterzogen.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einer Sektorkonferenz mit einem Kursziel von 70 Franken auf "Neutral" belassen. Im Segment Elektronik seien die Endabnehmermärkte unverändert stark, schrieb Phil Buller am Donnerstag in einem Resümee der Veranstaltung. Die Stabilität, Sicherheit und Effizienz der Energieversorgung sei aus Sicht der Kunden von zunehmender Bedeutung. Auch die Automatisierung von Fabriken in China entwickele sich besser als erwartet. Unter dem Strich kämen die Unternehmen zudem bei Preisen und Kosten gut voran. ABB sei mit dem Konzernportfolio auf seinen Märkten gut positioniert.
Aktieninformation im Fokus: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie konnte um 10:36 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.5 Prozent auf 86.64 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 19.21 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 321’347 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 48.5 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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