Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’767 -0.4%  SPI 19’429 -0.4%  Dow 51’493 -1.0%  DAX 24’882 -0.2%  Euro 0.9215 0.2%  EStoxx50 6’292 -0.1%  Gold 4’265 0.1%  Bitcoin 51’650 0.3%  Dollar 0.8025 1.2%  Öl 77.8 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA weiterhin KI-Champion - Morningstar sieht trotz Rekordbewertung noch Aufwärtspotenzial
Volkswagen-Aktie mit Verlusten: VW-Chef bekräftigt Sparkurs - Abbau von 28.000 Stellen bereits fix
SNB belässt Leitzins unverändert und warnt vor starkem Franken
Leonteq vermeldet Abschluss sämtlicher regulatorischer Altlasten - Aktie springt kräftig an
Apple-Aktie höher: Chef Tim Cook hält Preiserhöhungen für unvermeidlich
Suche...
Plus500 Depot

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bewertung im Blick 18.06.2026 10:52:44

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

ABB (Asea Brown Boveri)-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Phil Buller unterzogen.

ABB
86.49 CHF 1.19%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einer Sektorkonferenz mit einem Kursziel von 70 Franken auf "Neutral" belassen. Im Segment Elektronik seien die Endabnehmermärkte unverändert stark, schrieb Phil Buller am Donnerstag in einem Resümee der Veranstaltung. Die Stabilität, Sicherheit und Effizienz der Energieversorgung sei aus Sicht der Kunden von zunehmender Bedeutung. Auch die Automatisierung von Fabriken in China entwickele sich besser als erwartet. Unter dem Strich kämen die Unternehmen zudem bei Preisen und Kosten gut voran. ABB sei mit dem Konzernportfolio auf seinen Märkten gut positioniert.

Aktieninformation im Fokus: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie konnte um 10:36 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1.5 Prozent auf 86.64 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 19.21 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 321’347 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 48.5 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 01:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung

Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:03 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 ABB Neutral UBS AG
05.06.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
20.05.26 ABB Equal Weight Barclays Capital
19.05.26 ABB Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:10 SMI rückt weiter vor
09:10 Marktüberblick: Banken haussieren – Autowerte unter Druck
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Gap geschlossen
17.06.26 EZB hebt Zinsen an: Drei Gradmesser für den Finanzstandort Deutschland
16.06.26 Julius Bär: 25.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
16.06.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Novartis, Swiss Re, Swisscom, UBS
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’374.15 19.46 BTYSJU
Short 14’672.95 13.61 SNHBVU
Short 15’246.93 8.80 S5ZB0U
SMI-Kurs: 13’767.41 18.06.2026 10:56:38
Long 13’215.62 19.32 SXBKNU
Long 12’913.47 13.68 SE2BZU
Long 12’368.30 8.88 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gold zieht bei Reserveanlagen an US-Dollar vorbei: Weshalb Notenbanken plötzlich umdenken
SpaceX-Optionen ziehen Anleger an - Experten mahnen zur Vorsicht - Aktie erstmals im Minus
Straumann-Aktie zweistellig stärker: Margenprognose für 2026 deutlich angehoben
Ethereum oder Solana: Welche Blockchain hat die besseren Perspektiven?
Michael Burry kritisch gegenüber SpaceX-Aktie - eine Wette gegen Elon Musk kommt dennoch nicht in Frage
Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochnachmittag im Aufwind
Kuros-Aktie schwächer: Weitere MagnetOs-Strategie vorgestellt
Aktien Schweiz Vorbörse: Kaum verändert erwartet - Bühne frei für Warsh
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Minus
Nach der Schwächephase: Worauf es beim Goldpreis jetzt ankommt

Top-Rankings

KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 24: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 24: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.