ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat ABB auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Der Elektrifizierungs- und Automatisierungstechnikkonzern habe mit Blick auf ein Schreiben des "Ausschusses für Innere Sicherheit des US-Repräsentantenhauses" und des "Sonderausschusses für den strategischen Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und der Kommunistischen Partei Chinas" ein grosses Interesse an einer umfassenden Kooperation und könnte deshalb auch die Geschäftsbeziehungen mit dem chinesischen Zulieferer ZPMC beenden, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies werde zwar wahrscheinlich Vertragsstrafen nach sich ziehen. Allerdings sei der Umfang der Geschäfte mit den USA, die von chinesischen Zulieferern abhingen, sehr gering./gl/stk





Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:48 Uhr fiel die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2.9 Prozent auf 35.54 CHF ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 6.92 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. 3’258’543 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien wechselten zuletzt via SIX SX den Besitzer. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 4.7 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

