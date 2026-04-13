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ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse im Fokus 13.04.2026 13:58:44

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie erhält von Barclays Capital höhere Einstufung: Jetzt Equal Weight

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie erhält von Barclays Capital höhere Einstufung: Jetzt Equal Weight

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie durch Barclays Capital.

ABB
71.06 CHF -0.98%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 51 auf 67 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Der Schock durch den Iran-Krieg sorge für ähnliche Verhältnisse wie 2022/23, schrieb George Featherstone am Montag zur europäischen Investitionsgüterbranche und den Elektronikkonzernen. Er favorisiert Investments in Aktien, die von Infrastrukturinvestitionen in die Bereiche Energie, Netzwerke und KI profitieren. Zudem schaut er insbesondere auf Auftragsbestände und Preissetzungsmacht. Daher stuft er ABB und Schneider hoch. Skeptisch sieht Featherstone Kurzzykliker und Bauwerte. Angesichts dessen stuft er Legrand und Rexel ab. Bei Siemens betont er verwundbare Endmärkte und Barmittelgenerierung.

Aktienbewertung im Detail: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 13:42 Uhr mit Abschlägen von 1.2 Prozent bei 70.98 CHF. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 5.61 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 542’359 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 21.6 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q1 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 22.04.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 04:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

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13:09 ABB Equal Weight Barclays Capital
10.04.26 ABB Neutral UBS AG
31.03.26 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
27.03.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
27.03.26 ABB Sell Deutsche Bank AG
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