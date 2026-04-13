ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse im Fokus
|
13.04.2026 13:58:44
ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie erhält von Barclays Capital höhere Einstufung: Jetzt Equal Weight
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie durch Barclays Capital.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 51 auf 67 Franken angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Der Schock durch den Iran-Krieg sorge für ähnliche Verhältnisse wie 2022/23, schrieb George Featherstone am Montag zur europäischen Investitionsgüterbranche und den Elektronikkonzernen. Er favorisiert Investments in Aktien, die von Infrastrukturinvestitionen in die Bereiche Energie, Netzwerke und KI profitieren. Zudem schaut er insbesondere auf Auftragsbestände und Preissetzungsmacht. Daher stuft er ABB und Schneider hoch. Skeptisch sieht Featherstone Kurzzykliker und Bauwerte. Angesichts dessen stuft er Legrand und Rexel ab. Bei Siemens betont er verwundbare Endmärkte und Barmittelgenerierung.
Aktienbewertung im Detail: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 13:42 Uhr mit Abschlägen von 1.2 Prozent bei 70.98 CHF. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 5.61 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via SIX SX 542’359 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 21.6 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q1 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 22.04.2026 vorlegen.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 04:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Optimismus in Zürich: SMI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
10.04.26
|Gute Stimmung in Zürich: Das macht der SMI aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|13:09
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|13:09
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|13:09
|ABB Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge:
Handwerk boomt durch KI-Wandel
Warum Ausbildungsanbieter wie Lincoln Educational Services und Universal Technical Institute profitieren könnten – und weshalb klassische Berufe wieder gefragt sind.
Glücksspiel-Aktien im Check
Ist jetzt ein Einstiegszeitpunkt bei MGM Resorts International? Chancen durch Expansion nach Japan & Dubai – aber auch Risiken durch schwaches Las-Vegas-Geschäft.
☁️ Tech & KI – Chance oder Risiko?
Wie Amazon trotz massiver Investitionen weiterhin spannend bleibt – und warum hohe Ausgaben kurzfristig auf die Gewinne drücken könnten.
Value-Chancen in Japan
Warum Nippon Television Holdings laut Value-Investoren stark unterbewertet sein könnte – trotz struktureller Probleme im TV-Markt.
Pharma & Spezialisten aus Japan
Ein Blick auf Shionogi & Co. – stark positioniert in Nischen wie HIV und resistente Keime.
Turnaround-Kandidaten im Gesundheitssektor
Warum UnitedHealth Group und Humana nach Kursverlusten wieder interessant sein könnten.
Deutsche Autoaktien als Value-Chance?
Sind Volkswagen und BMW langfristig unterschätzt – trotz aktueller Probleme?
Portfolio-Strategie & Diversifikation
Warum viele Depots zu stark auf die USA fokussiert sind – und welche Rolle ein globaler ETF spielen kann.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX starten schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffnen den Handelstag mit Verlusten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.