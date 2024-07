ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Sell-Bewertung bekannt

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Das Wachstum des Elektrotechnikkonzerns sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies lasse ein noch herausfordernderes zweites Halbjahr befürchten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0.6 Prozent auf 48.59 CHF. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 7.39 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 350’509 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 33.0 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzkennzahlen wird am 17.10.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2024 / 08:00 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.