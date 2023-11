ABB-Aktien ziehen nach Zielupdate an

Zürich (awp) - Die Aktien von ABB notieren am Donnerstag im frühen Handel klar höher. Der Industriekonzern hat sich anlässlich des Investorentages hinsichtlich Umsatzwachstum und operative Gewinnmarge ehrgeizigere Ziele gesetzt.

Die Aktien von ABB stehen um 9.55 Uhr 1,3 Prozent im Plus auf 34,53 Franken und nähern sich damit nach einem Tief Mitte Oktober bei unter 30 Franken wieder dem bisherigen Jahreshoch von 35,74 Franken an. Der Gesamtmarkt verzeichnet derweil leichte Verluste (SMI -0,2).

In Analystenkreisen werden die neuen Ziele mehrheitlich begrüsst, wenn auch teilweise als zu wenig ambitioniert bewertet. So heisst es etwa bei der ZKB, dass die überarbeitete Strategie eine Fortsetzung des "Erfolgsrezeptes der letzten drei Jahre" sei. Enttäuschend sei indes, dass beim anorganischen Wachstum weiterhin nur 1-2 Prozent an zusätzlichem Umsatz durch Zukäufe anpeilt würden. Hier hoffte man bei er ZKB auf ein "ambitionierteres" Vorgehen. Daher sei das Strategie-Update zwar konsistent, aber kein "grosser Wurf."

Die Experten von Bernstein vermuten hinter den eher zurückhaltenden Formulierungen einen möglichen Wechsel an der Spitze des Unternehmens. Angesichts fehlender Details zu den Plänen vermuten sie einen "Hauch von Abgesang", was den seit März 2020 amtierenden ABB-Chef Björn Rosengren angeht. Die neuen Ziele könnten ihm eine Plattform bieten, um bei Bedarf zurückzutreten, heisst es.

Bei Vontobel ist von einer "konservativen" Rentabilitätsspanne "am unteren Ende" der Erwartungen die Rede. Dies erlaube es indes die Prognosen zu übertreffen und zu erhöhen. Insgesamt signalisieren die neuen Ziele, dass ABB in eine "neue, profitable Wachstumsära eintritt", so das Verdikt.

sta/uh