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05.11.2026 09:57:36

ABB-Aktien nach Verkaufsstopp von Robotiksparte durch China tiefer

ABB
67.02 CHF 0.49%
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Zürich (awp) - Die Aktien von ABB stehen am Donnerstag im frühen Handel in einem freundlichen Gesamtmarkt unter Druck. Die chinesischen Aufsichtsbehörden haben bei dem geplanten Verkauf der Robotiksparte an den japanischen Technologiekonzern Softbank für das Geschäft in China ihr Veto eingelegt. Nun steht das gesamte milliardenschwere Projekt auf der Kippe.

ABB verlieren gegen 9.45 Uhr 1,3 Prozent auf 69,58 Franken, während der SMI 0,30 Prozent im Plus steht. Nach den Höchstständen im Juni bei über 89 Franken das Stück ist der Titel deutlich zurückgekommen. Zuletzt hatte er unter der nachlassenden Euphorie rund um KI gelitten. Im bisherigen Gesamtjahr verbucht die Aktie allerdings weiterhin einen Anstieg von über 17 Prozent.

Das Robotikgeschäft von ABB ist stark von China abhängig: China ist der wichtigste Markt, und über 90 Prozent der für chinesische Kunden bestimmten Roboter werden dort gefertigt. "Die Nachricht kam für uns überraschend, insbesondere da die Transaktion die kartellrechtliche Prüfung bereits bestanden hatte", kommentiert die ZKB.

Die Transaktion sei jetzt in einer separaten Sicherheitsprüfung gestoppt worden. Dies vor dem Hintergrund angespannter Beziehungen zwischen China und Japan und der Sorge Pekings, dass in China entwickelte Technologie und Daten an ein japanisches Unternehmen abfliessen könnten.

"ABB hatte fest mit dem Nettoerlös von rund 5,3 Milliarden US-Dollar gerechnet", schreibt zudem die Luzerner Kantonalbank (LUKB). Die Mittel seien direkt für den strategischen Umbau eingeplant gewesen, speziell für den kürzlich angekündigten Kauf des britischen Automatisierungsspezialisten Rotork.

"Sollte sich der Robotik-Deal komplett zerschlagen, könnte dies die kurzfristigen Akquisitionspläne und die Dynamik beim geplanten Kapitalrückfluss an die Aktionäre belasten", so der zuständige Analyst.

Octavian sieht es etwas gelassener: Es seien sicherlich unangenehme Nachrichten, aber ABB dürften diese nicht aus der Bahn werfen. Die zuständigen Analysten sind der Ansicht, die Übernahme von Rotork könne auch aus eigenen Mitteln finanziert werden. Selbst die Aktienrückkaufprogramme und die Dividenden dürften ihnen zufolge wahrscheinlich davon unberührt bleiben.

Octavian sieht nun hauptsächlich zwei mögliche Szenarien: Erstens: ABB und Softbank passen die Transaktion an und stellen die chinesischen Behörden zufrieden. Dies könnte ein längerer Prozess sein, der wohl mit einem Abschlag auf den ursprünglich angebotenen Preis verbunden wäre. Zweitens: ABB nimmt den Börsengang oder den Ausgliederungsprozess wieder auf oder findet einen anderen Käufer. Auch dies wäre ein langwieriger Prozess mit einem möglicherweise tieferen Preis.

ys/cf

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1553 21.12.2029 161157509
Long 12.4148 15.12.2028 151873819
Long 6726 20.11.2026 160008260
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 11.5586 18.06.2027 160009066
Short 1340.8 18.12.2026 146215554
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.367 11.44 162067344
Long 11.9714 6.10 161119289
Long 22.3467 2.21 158569769
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.08 11.30 162066629
Short 8.1756 9.04 161894197
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -46.84 134029532
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Short 15’565.19 13.99 S7BYUU
Short 16’141.17 8.96 SCBA7U
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Long 13’999.11 19.44 SSTYBU
Long 13’681.65 13.73 S2BY4U
Long 13’076.31 8.99 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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ABB am 05.11.2026

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