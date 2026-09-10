ABB-Aktie wenig bewegt: 476'918 eigene Aktien in einer Woche zurückgekauft

Die Rückkäufe erfolgten über eine separate Handelslinie an der SIX Swiss Exchange durch eine Bank.

Seit Beginn des Programms am 9. Februar 2026 hat der Industriekonzern insgesamt 8'235'895 Aktien zurückgekauft, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb.

Die ABB -Aktie gewinnt an der SIX zwischenzeitlich 0,08 Prozent auf 78,38 Franken.

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Zürich (awp)