|Kapitalmassnahme
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10.09.2026 11:08:03
ABB-Aktie wenig bewegt: 476'918 eigene Aktien in einer Woche zurückgekauft
ABB hat zwischen dem 3. und 9. September 2026 insgesamt 476'918 eigene Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben.
Seit Beginn des Programms am 9. Februar 2026 hat der Industriekonzern insgesamt 8'235'895 Aktien zurückgekauft, wie das Unternehmen in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb.Die ABB-Aktie gewinnt an der SIX zwischenzeitlich 0,08 Prozent auf 78,38 Franken.
awp-robot/ra
Zürich (awp)
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