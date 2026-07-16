ABB-Aktie unter Druck: Milliardenübernahme in Grossbritannien geplant - Auftragseingang steigt zweistellig

Der Industriekonzern bietet 503 Pence je Aktie in bar, was einem Unternehmenswert von rund 5,5 Milliarden Dollar entspricht, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Das Unternehmen erzielte 2025 laut den Angaben einen Umsatz von rund 1,0 Milliarden Dollar und eine Marge von 24,6 Prozent. Rotork würde damit laut den Angaben den Umsatz von ABB um rund 3 Prozent erhöhen und die operative EBITA-Marge sofort verbessern, wie es im Communiqué weiter heisst.

Rotork verfüge mit seinem Geschäft über etablierte Positionen in betriebskritischen Durchflusssteuerungs- und Messtechniklösungen und ergänze das bestehende Automatisierungsportfolio bestens, schreibt ABB.

Der Verwaltungsrat von Rotork unterstütze die Transaktion einstimmig. Die Offerte entspricht laut ABB einem Aufschlag von rund 60 Prozent auf den durchschnittlichen Dreimonatskurs der Rotork-Aktie. Zusätzlich sollen die Rotork-Aktionäre eine Zwischendividende von bis zu 3 Pence je Aktie erhalten.

Der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 geplant und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Rotork-Aktionäre sowie der üblichen behördlichen Genehmigungen. Finanzieren will ABB die Übernahme unter anderem mit den Barmittel aus der Veräusserung des Robotics-Geschäfts.

ABB steigert Auftragseingang im zweiten Quartal zweistellig

ABB hat im zweiten Quartal 2026 sowohl Umsatz als auch Auftragseingang markant gesteigert. Wie schon im Startquartal legten beide Kennziffern zweistellig zu. Auch die operative Gewinnmarge verbesserte sich auf hohem Niveau noch einmal.

Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 9,48 Milliarden US-Dollar, wie das auf Elektrifizierung, Automation und Antriebstechnik spezialisierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 12 Prozent.

Wichtigster Wachstumstreiber seien die höhere Volumen gewesen. Zusätzlich hätten die positive Preisentwicklung annähernd 2 Prozent und günstige Wechselkursänderungen 2 Prozent beigetragen.

Der Auftragseingang, also die Basis des künftiges Umsatzes, zog auf vergleichbarer Basis um 28 Prozent auf 12,04 Milliarden Dollar an. Deutlich angezogen haben insbesondere die Bestellungen in den Bereichen Elektrifizierung und Antriebstechnik.

Operative Marge klettert über 20 Prozent

Der operative Gewinn nahm im Vergleich zum Umsatz leicht überproportional zu, entsprechend verbesserte sich auch die Profitabilität. Die operative Marge (EBITA) lag um 0,9 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert bei 20,2 Prozent und damit innerhalb der im November erhöhten Zielspanne von 18 bis 22 Prozent. Den Anstieg führt ABB auf Verbesserungen in zwei der drei Geschäftsbereichen und auf geringere Verluste im

E-Mobility-Geschäft zurück

Der Reingewinn lag bei 1,23 Millionen Dollar und damit um 7 Prozent über dem Vorjahreswert. Wesentlicher Treiber sei hier die verbesserte Geschäftsperformance gewesen, welche verschiedene gestiegene nicht operative Positionen mehr als kompensieren konnte.

Die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2026 wurden leicht erhöht. Der Konzern peilt demnach ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen bis unteren "Teens"-Bereich an (bisher: im hohen einstelligen bis tiefen zweistelligen Bereich). Die operative EBITA-Marge soll sich weiterhin erhöhen im Vergleich zum Vorjahr (19,0 Prozent).

Für das laufende dritte Quartal wird ein Wachstum des vergleichbaren Umsatzes im unteren bis mittleren "Teens"-Bereich und eine EBITA-Marge über derjenigen des zweiten Quartals 2026 in Aussicht gestellt.

So reagiert die ABB-Aktie

Die Aktien von ABB werden am Donnerstag abgestossen. Die am Morgen vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal haben zwar insbesondere beim Auftragseingang die Erwartungen klar übertroffen. Allerdings wird die gleichzeitig angekündigte mittelgrosse Übernahme in Grossbritannien von einigen Analysten als teuer bewertet.

Die ABB-Titel notieren zeitweise um 4,63 Prozent tiefer bei 79,33 Franken. Damit rückt das Jahreshoch bei 89,14 vom Juni wieder etwas in den Hintergrund.

Mit der geplanten Übernahme des Automatisierungsspezialisten Rotork würde sich der Umsatz von ABB um 3 Prozent erhöhen und die Marge verbessern. Rotork soll als eigene Division innerhalb von Automation weitergeführt werden und das Angebot im Bereich intelligenter Feldgeräte, Automatisierung und elektrischer Stellantriebe erweitern. Der Industriekonzern bietet dafür rund 5,5 Milliarden Dollar.

"Stolzer Preis"

Die ZKB bezeichnet diesen Preis als "stolz". Die starken operativen Margen von Rotork würden die hohe Bewertung aber rechtfertigen. Weiter hob der zuständige Analyst angesichts des Quartalsberichts das starke Wachstum bei den Aufträgen hervor, das von Rechenzentren getrieben war. Dies zeige, dass der wichtigste Treiber für ABB "auf Hochtouren" laufe.

Auch die Bank Vontobel erachtet den Preis für die angestrebte Akquisition als hoch. Aus strategischer Sicht mache der Zukauf aber durchaus Sinn. Gelobt wurde ebenfalls der ausserordentlich hohe Bestellungseingang unter Führung des Bereichs Electrification.

Die Experten von Bernstein führen die etwas eingetrübte Stimmung der Anleger ebenfalls auf die "teure" Übernahme zurück. Allerdings heben sie das dreistellige Auftragswachstum von ABB bei den Rechenzentren sowie die leicht erhöhte Jahresprognose als positiv hervor. "Die Ergebnisse sollten eine weitere Aufwärtskorrektur der Konsensprognosen im tiefen einstelligen Prozentbereich zur Folge haben", so das Fazit.

Als beeindruckend bezeichnete auch RBC die Ergebnisse. Diese bestätigten die "hervorragende Position" von ABB nicht nur im Bereich der Ausrüstung für Rechenzentren, sondern auch im Bereich der gesamten Investitionen in die Elektrifizierung. Die Übernahme sei derweil "sinnvoll", auch wenn ABB den vollen Preis dafür bezahle.

rw/ls

Zürich (awp)