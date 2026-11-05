ABB-Aktie unter Druck: China untersagt Übernahme des Robotikgeschäfts durch Softbank

Milliarden-Deal mit Softbank bleibt unter Druck

ABB hat beim Verkauf seiner Robotiksparte an die Softbank Group einen Rückschlag erlitten. Die chinesische Behörde für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen hat die Übernahme des China-Geschäfts von ABB Robotics untersagt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit steht die gesamte milliardenschwere Transaktion auf der Kippe.

ABB hatte im Oktober 2025 den Verkauf der Division an den japanischen Technologiekonzern Softbank für einen Unternehmenswert von 5,4 Milliarden US-Dollar vereinbart. Die Transaktion steht weiter unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen. ABB und Softbank stünden in engem Austausch und arbeiteten konstruktiv an der Transaktion, hiess es weiter.

Die chinesische Entscheidung kam für die Marktteilnehmer überraschend. Die kartellrechtliche Prüfung hatte die Transaktion bereits bestanden. Nun wurde sie jedoch in einer separaten Sicherheitsprüfung gestoppt. Hintergrund sind die angespannten Beziehungen zwischen China und Japan sowie die Sorge Pekings, dass in China entwickelte Technologien und Daten an ein japanisches Unternehmen abfliessen könnten.

Das Robotikgeschäft von ABB ist stark vom chinesischen Markt abhängig. China ist der wichtigste Absatzmarkt, zudem werden mehr als 90 Prozent der für chinesische Kunden bestimmten Roboter auch dort gefertigt.

ABB-Aktie unter Druck – Finanzierung von Rotork im Fokus

An der SIX geriet die ABB-Aktie angesichts der Nachrichten unter Druck. Zuletzt verlor sie an der SIX 0,99 Prozent auf 69,78 CHF. Zuletzt hatte die Aktie bereits unter der nachlassenden Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz gelitten. Seit Jahresbeginn liegt sie allerdings weiterhin mehr als 17 Prozent im Plus.

Die möglichen Folgen für die Finanzplanung von ABB werden von Analysten unterschiedlich eingeschätzt. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) bezeichnete die Nachricht als überraschend. ABB hatte laut der Luzerner Kantonalbank (LUKB) fest mit einem Nettoerlös von rund 5,3 Milliarden US-Dollar gerechnet. Die Mittel waren für den strategischen Umbau vorgesehen, insbesondere für den kürzlich angekündigten Kauf des britischen Automatisierungsspezialisten Rotork.

Sollte der Robotik-Deal vollständig scheitern, könnten die kurzfristigen Akquisitionspläne und die Dynamik beim geplanten Kapitalrückfluss an die Aktionäre belastet werden, so die Einschätzung des zuständigen Analysten.

Octavian beurteilt die Auswirkungen hingegen gelassener. Zwar seien die Nachrichten unangenehm, ABB dürfte dadurch aber nicht aus der Bahn geworfen werden. Die Übernahme von Rotork könne auch aus eigenen Mitteln finanziert werden. Aktienrückkäufe und Dividenden dürften nach Einschätzung der Analysten ebenfalls wahrscheinlich unberührt bleiben.

Zwei mögliche Szenarien für den Robotikverkauf

Octavian sieht nun zwei mögliche Wege: Zum einen könnten ABB und Softbank die Transaktion anpassen, um die chinesischen Behörden doch noch zufriedenzustellen. Dies dürfte allerdings ein längerer Prozess sein und könnte mit einem Abschlag auf den ursprünglich vereinbarten Kaufpreis verbunden sein.

Alternativ könnte ABB den Börsengang oder den Ausgliederungsprozess der Robotiksparte wieder aufnehmen oder einen anderen Käufer suchen. Auch dieser Weg wäre mit einem längeren Verfahren und möglicherweise einem niedrigeren Verkaufspreis verbunden.

AWP