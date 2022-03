ABB-Aktie mit Richtungswechsel: ABB gibt Milliardenbetrag für Aktienrückkäufe aus

Wie die ABB Ltd mitteilte, sollen eigene Anteile im Wert von bis zu 3 Milliarden US-Dollar erworben werden. Im vorherigen Programm hatte der Konzern Aktien für rund 3,1 Milliarden Dollar gekauft. Die Anteile sollen ab April bis zur nächsten Hauptversammlung 2023 erworben werden.

ABB-Aktien zogen am Freitag an der Schweizer Börse SIX zunächst klar an. Im Handelsverlauf wechseln sie jedoch die Richtung und verlieren nun zeitweise 0,34 Prozent auf 31,98 Franken.

ZÜRICH (Dow Jones)