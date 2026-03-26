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Infrastruktur 26.03.2026 16:04:00

ABB-Aktie leichter: Grossaufträge für Rechenzentren - ABB liefert Technik für KI-Strominfrastruktur

ABB-Aktie leichter: Grossaufträge für Rechenzentren - ABB liefert Technik für KI-Strominfrastruktur

Neue Aufträge von VoltaGrid sollen die Stromstabilität für KI-Rechenzentren sichern und die Energieversorgung weiter ausbauen.

ABB hat in den USA neue Grossaufträge für die Stromversorgungs-Infrastruktur von Rechenzentren erhalten. Auftraggeber ist der Mikronetzanbieter VoltaGrid mit Sitz in Texas.

Aufbauend auf früheren Aufträgen liefert ABB demnach 35 weitere rotierende Phasenschieber mit Schwungradtechnologie sowie E-Houses für weltweite Stromerzeugungsprojekte von VoltaGrid, wie der Technologiekonzern am Donnerstag mitteilte.

Nebst dem Ausbau der Versorgungsplattform für Rechenzentren ermöglicht die Ausrüstung von ABB VoltaGrid die Gewährleistung der für die KI-Infrastrukturen der nächsten Generation nötigen Spanungsstabilität.

Der Auftrag wurde diese Woche an der globalen Energiekonferenz CERAWeek in Houston unterzeichnet.

An der SIX steht die ABB-Aktie zeitweise 2,45 Prozent tiefer bei 65,40 Franken.

cf/to

Zürich (awp)

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ABB-Aktie mit Verlusten: Konzern zeigt sich bereit für den nächsten Mega-Deal

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
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