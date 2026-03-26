|Infrastruktur
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26.03.2026 16:04:00
ABB-Aktie leichter: Grossaufträge für Rechenzentren - ABB liefert Technik für KI-Strominfrastruktur
Neue Aufträge von VoltaGrid sollen die Stromstabilität für KI-Rechenzentren sichern und die Energieversorgung weiter ausbauen.
Aufbauend auf früheren Aufträgen liefert ABB demnach 35 weitere rotierende Phasenschieber mit Schwungradtechnologie sowie E-Houses für weltweite Stromerzeugungsprojekte von VoltaGrid, wie der Technologiekonzern am Donnerstag mitteilte.
Nebst dem Ausbau der Versorgungsplattform für Rechenzentren ermöglicht die Ausrüstung von ABB VoltaGrid die Gewährleistung der für die KI-Infrastrukturen der nächsten Generation nötigen Spanungsstabilität.
Der Auftrag wurde diese Woche an der globalen Energiekonferenz CERAWeek in Houston unterzeichnet.An der SIX steht die ABB-Aktie zeitweise 2,45 Prozent tiefer bei 65,40 Franken.
cf/to
Zürich (awp)
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