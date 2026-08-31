ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.08.2026 09:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verzeichnet am Montagvormittag Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Zuletzt ging es für die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 79,84 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 79,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'404 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 79,68 CHF. Bei 79,82 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 61'767 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,14 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Mit einem Zuwachs von 11,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 52,66 CHF. Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 51,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 USD aus. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ABB (Asea Brown Boveri) im vergangenen Quartal 7.51 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) 7.31 Mrd. CHF umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Am 19.10.2027 wird ABB (Asea Brown Boveri) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,37 USD je Aktie in den ABB (Asea Brown Boveri)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren verdient
SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 3 Jahren abgeworfen
SMI-Wert ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor einem Jahr verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verzeichnet am Montagvormittag Verluste (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SMI aktuell: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SLI aktuell: SLI im Aufwind (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Börsianer warten auf Impulse: SMI nachmittags kaum verändert (finanzen.ch)
|
28.08.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag höher (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.