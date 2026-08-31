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31.08.2026 09:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verzeichnet am Montagvormittag Verluste

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Zuletzt ging es für die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 79,84 CHF.

ABB
79.64 CHF -0.63%
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Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 79,84 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'404 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 79,68 CHF. Bei 79,82 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 61'767 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,14 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Mit einem Zuwachs von 11,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 52,66 CHF. Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 51,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 USD aus. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ABB (Asea Brown Boveri) im vergangenen Quartal 7.51 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) 7.31 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Am 19.10.2027 wird ABB (Asea Brown Boveri) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,37 USD je Aktie in den ABB (Asea Brown Boveri)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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