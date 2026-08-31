ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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31.08.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) büsst am Nachmittag ein
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 79,32 CHF abwärts.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 79,32 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'289 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 79,30 CHF. Bei 79,82 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 471'501 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,14 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,66 CHF ab. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 33,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 USD aus. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.51 Mrd. CHF im Vergleich zu 7.31 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.10.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 3,37 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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