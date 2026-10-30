ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Freitagvormittag mit Einbussen

Um 09:28 Uhr fiel die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 71,44 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'796 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 71,30 CHF. Bei 71,36 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 457'734 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,14 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 19,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 53,78 CHF fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Verlust von 24,72 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,940 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Am 20.10.2026 äusserte sich ABB (Asea Brown Boveri) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 CHF gegenüber 0,53 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.26 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.92 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,34 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

SMI-Titel ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren eingefahren

ABB-Aktie dennoch deutlich leichter: Moody's hebt Ratingausblick auf positiv an

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: Hold-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)