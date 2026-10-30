ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) fällt am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,0 Prozent auf 70,96 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'802 Punkten steht. In der Spitze büsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 70,64 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 71,36 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'438'181 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 20,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,78 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,21 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vor. Das EPS lag bei 0,53 CHF. Im letzten Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 0,53 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.92 Mrd. CHF – ein Plus von 9,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ABB (Asea Brown Boveri) 7.26 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 28.01.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 03.02.2028.

Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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