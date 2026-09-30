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30.09.2026 09:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Anleger schicken ABB (Asea Brown Boveri) am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Anleger schicken ABB (Asea Brown Boveri) am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 80,44 CHF.

ABB
80.49 CHF -0.92%
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Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 80,44 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'008 Punkten realisiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,30 CHF nach. Mit einem Wert von 80,64 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 89'498 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gehandelt.

Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 89,14 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,82 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 53,78 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,54 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ABB (Asea Brown Boveri) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 CHF in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.51 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 7.31 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vorlegen. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,35 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3364 16.10.2026 160676777
Long 54.28 18.12.2026 156215628
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.7132 18.06.2027 157230577
Short 58.1571 16.10.2026 159436214
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.086 11.08 157036486
Long 11.4676 5.68 160910434
Long 16.6163 2.91 161113575
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2138 13.76 157036030
Short 11.9735 6.19 157689040
Short 19.3857 3.07 161114140
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 8 -27.35 152739223
Long 12 -10.18 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Short 15’340.94 8.98 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’960.03 30.09.2026 10:34:41
Long 13’369.56 19.92 SPB9EU
Long 13’063.55 13.91 SU3B7U
Long 12’510.92 8.98 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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