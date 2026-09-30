ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) fällt am Mittwochnachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 80,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'892 Punkten steht. In der Spitze büsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 79,90 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,64 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 746'078 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,14 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 53,78 CHF. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 32,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. ABB (Asea Brown Boveri) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.31 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.51 Mrd. CHF ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,35 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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