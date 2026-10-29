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29.10.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 74,00 CHF.

ABB
74.01 CHF 1.23%
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Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 74,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'800 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,04 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,16 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'165'179 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,46 Prozent. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 53,78 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.92 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.26 Mrd. CHF umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.

Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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