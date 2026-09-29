ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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29.09.2026 09:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Dienstagvormittag gefragt
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 80,88 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,4 Prozent auf 80,88 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'955 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 80,92 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,44 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 60'755 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Kursplus von 10,21 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,78 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 50,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,940 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 7.51 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.31 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 19.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri).
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,35 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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