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29.09.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag fester

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag fester

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 81,12 CHF zu.

ABB
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Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 81,12 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'951 Punkten tendiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 81,54 CHF. Bei 80,44 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 569'839 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 89,14 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 53,78 CHF. Mit einem Kursverlust von 33,70 Prozent würde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,18 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Es stand ein EPS von 0,54 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ABB (Asea Brown Boveri) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.51 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.31 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 19.10.2027.

In der ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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