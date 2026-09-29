ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) reagiert am Dienstagmittag positiv

Um 12:28 Uhr ging es für das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 81,38 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'020 Punkten notiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,48 CHF an. Bei 80,44 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 332'310 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Bei 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Kursplus von 9,54 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 53,78 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 USD, nach 0,940 CHF im Jahr 2025. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) 7.51 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Am 19.10.2027 wird ABB (Asea Brown Boveri) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,35 USD je Aktie in den ABB (Asea Brown Boveri)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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