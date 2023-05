ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: Anleger greifen bei ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag zu

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 04:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 33,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'434 Punkten liegt. In der Spitze legte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 33,73 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,33 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'231'197 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,11 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,96 CHF am 29.09.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 28,90 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ABB (Asea Brown Boveri) am 25.04.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7'859,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 6'965,00 USD umgesetzt.

Am 20.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 18.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

