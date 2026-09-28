ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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28.09.2026 09:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 79,74 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 79,74 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'069 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ging bis auf 79,32 CHF. Bei 79,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 82'989 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,14 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,78 CHF am 18.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,56 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 USD. Im Vorjahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,940 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 16.07.2026 lud ABB (Asea Brown Boveri) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,54 CHF. Im letzten Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 0,52 CHF je Aktie eingefahren. ABB (Asea Brown Boveri) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.51 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 19.10.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,36 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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