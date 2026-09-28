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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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28.09.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zieht am Nachmittag an

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zieht am Nachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 80,80 CHF.

ABB
80.83 CHF 0.20%
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Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 80,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'999 Punkten tendiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,20 CHF aus. Mit einem Wert von 79,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 591'296 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Bei 53,78 CHF fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 33,44 Prozent sinken.

Nach 0,940 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Am 16.07.2026 lud ABB (Asea Brown Boveri) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) mit einem Umsatz von insgesamt 7.51 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,75 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 19.10.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,36 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4831 16.10.2026 160676777
Long 405.7 16.10.2026 158827711
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.6763 18.06.2027 157230577
Short 270.4667 16.10.2026 158827636
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2446 11.01 157036486
Long 11.5914 5.61 160910434
Long 20.25 2.13 160910160
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.147 13.89 157036030
Short 11.7594 6.32 157689040
Short 17.6087 3.20 161114140
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -56.08 134029532
Long 8 -13.06 152739230
Long 12 -8.92 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Short 15’406.43 9.00 SIBJOU
SMI-Kurs: 13’942.91 28.09.2026 17:30:29
Long 13’436.71 19.92 SYBVIU
Long 13’105.81 13.54 S5BOUU
Long 12’555.54 8.85 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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