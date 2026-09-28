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28.09.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagmittag im Minus

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagmittag im Minus

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 79,82 CHF.

ABB
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Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 79,82 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'975 Punkten steht. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 79,32 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 295'238 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,14 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Bei 53,78 CHF erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 32,62 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 USD aus. ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,52 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Umsatz von 7.31 Mrd. CHF eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von ABB (Asea Brown Boveri) wird am 20.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ABB (Asea Brown Boveri) einen Gewinn von 3,36 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4844 16.06.2028 157230611
Long 399.5 16.10.2026 158827710
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.4844 19.03.2027 155830621
Short 399.5 20.11.2026 160676691
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Long 7.4673 11.23 158569768
Long 12.4844 5.61 160910435
Long 27.5517 1.10 160910160
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3303 10.89 157036029
Short 9.9875 7.44 157689040
Short 14.5273 4.28 161114140
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -55.39 134029532
Long 8 -25.97 152739223
Long 12 -20.27 152989412
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Long 13’401.34 19.78 SJBMDU
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Long 12’537.70 8.97 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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