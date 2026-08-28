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28.08.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag höher

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Zuletzt sprang die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 80,00 CHF zu.

ABB
80.14 CHF 1.00%
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Um 16:28 Uhr wies die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 80,00 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'406 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 80,80 CHF. Bei 79,24 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 696'822 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,14 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 10,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 52,66 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 USD aus. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.51 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.31 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz für Q3 2026 wird am 20.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der ABB (Asea Brown Boveri)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,37 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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