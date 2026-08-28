ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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28.08.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag höher
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 80,54 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 80,54 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'410 Punkten notiert. In der Spitze gewann die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 80,62 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 79,24 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 372'700 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,14 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 9,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,66 CHF am 03.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.31 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.51 Mrd. CHF ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 20.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 19.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri).
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,37 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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