Um 09:28 Uhr sprang die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 66,72 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'859 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 67,12 CHF zu. Mit einem Wert von 67,02 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 148'348 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF. Gewinne von 33,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 56,50 CHF fiel das Papier am 03.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 15,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,19 USD. ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,53 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,53 CHF je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent auf 7.92 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.26 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 03.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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