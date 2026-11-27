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27.11.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Mittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Im SIX SX-Handel gewannen die ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 66,38 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'862 Punkten liegt. Bei 67,12 CHF erreichte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,02 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien beläuft sich auf 457'243 Stück.
Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,14 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 34,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2025 bei 56,50 CHF. Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 17,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. Am 20.10.2026 äusserte sich ABB (Asea Brown Boveri) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,53 CHF gegenüber 0,53 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 7.92 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 7.26 Mrd. CHF umgesetzt.
ABB (Asea Brown Boveri) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Am 03.02.2028 wird ABB (Asea Brown Boveri) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,34 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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