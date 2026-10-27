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27.10.2026 09:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von ABB (Asea Brown Boveri). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 70,22 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 70,22 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'549 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,28 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 69,90 CHF. Zuletzt wechselten 117'432 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,94 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,78 CHF. Mit Abgaben von 23,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem ABB (Asea Brown Boveri) seine Aktionäre 2025 mit 0,940 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 USD je Aktie ausschütten. Am 20.10.2026 äusserte sich ABB (Asea Brown Boveri) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 7.92 Mrd. CHF gegenüber 7.26 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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