ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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27.08.2026 09:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zieht am Donnerstagvormittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von ABB (Asea Brown Boveri). Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 80,02 CHF.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 80,02 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'434 Punkten notiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,48 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 80,02 CHF. Bisher wurden via SIX SX 151'935 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 11,40 Prozent Luft nach oben. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,66 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit einem Verlust von 34,19 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 USD belaufen. Am 16.07.2026 lud ABB (Asea Brown Boveri) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.51 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Umsatz von 7.31 Mrd. CHF eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 19.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri).
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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