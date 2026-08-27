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27.08.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tendiert am Nachmittag schwächer

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Zuletzt fiel die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 79,12 CHF ab.

ABB
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Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 79,12 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'330 Punkten notiert. In der Spitze büsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 78,98 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 80,02 CHF. Bisher wurden heute 1'141'145 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (52,66 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 33,44 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 CHF, nach 0,52 CHF im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) mit einem Umsatz von insgesamt 7.51 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,75 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der ABB (Asea Brown Boveri)-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 19.10.2027.

In der ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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