ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag mit Verlusten

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 53,64 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 12'215 Punkten steht. Bei 53,62 CHF markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 54,04 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 501'540 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Bei 54,52 CHF markierte der Titel am 13.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,64 Prozent Plus fehlen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 37,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,56 Prozent.

Zuletzt erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,900 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,06 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ABB (Asea Brown Boveri) am 17.07.2025. Das EPS wurde auf 0,52 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -2,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7.47 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.30 Mrd. CHF.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 15.10.2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,61 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belaufen.

