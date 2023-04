ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) konnte um 04:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 32,16 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'371 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie legte bis auf 32,32 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,92 CHF. Bisher wurden heute 2'118'743 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,91 CHF an. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 2,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,96 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 34,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 25.04.2023 legte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7'859,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ABB (Asea Brown Boveri) einen Umsatz von 6'965,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.07.2023 terminiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 18.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2022 1,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

