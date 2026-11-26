Im SIX SX-Handel gewannen die ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere um 09:28 Uhr 2,7 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'807 Punkten tendiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,20 CHF. Bei 66,08 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 366'134 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,14 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,05 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,98 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,93 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. Am 20.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 CHF erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.92 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 7.26 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,34 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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