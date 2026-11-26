Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 65,38 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'838 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 66,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,08 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'221'451 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (89,14 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,34 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2025 bei 55,98 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 14,38 Prozent sinken.

Nachdem ABB (Asea Brown Boveri) seine Aktionäre 2025 mit 0,940 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 USD je Aktie ausschütten. Am 20.10.2026 legte ABB (Asea Brown Boveri) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,53 CHF gegenüber 0,53 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 7.92 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.26 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,34 USD je Aktie in den ABB (Asea Brown Boveri)-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

ABB-Aktie fällt: Konzern bringt intelligenten Niederspannungsmotor auf den Markt

Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

ABB-Aktie zieht an: Milliarden-Deal erweitert Motoren- und Antriebsportfolio