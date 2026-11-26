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26.11.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Mittag an Fahrt
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 65,04 CHF.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 65,04 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'807 Punkten tendiert. Bei 66,20 CHF erreichte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 66,08 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 717'964 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,14 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 37,05 Prozent zulegen. Am 26.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,98 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 16,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,940 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026. Es stand ein EPS von 0,53 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ABB (Asea Brown Boveri) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 CHF in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) 7.92 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.26 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,34 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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