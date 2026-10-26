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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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26.10.2026 09:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert sich am Montagvormittag fester

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert sich am Montagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 68,16 CHF.

ABB
68.02 CHF 0.72%
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Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 68,16 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'491 Punkten notiert. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,36 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,96 CHF. Der Tagesumsatz der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie belief sich zuletzt auf 87'899 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,78 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 CHF gegenüber 0,53 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.92 Mrd. CHF – ein Plus von 9,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ABB (Asea Brown Boveri) 7.26 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 28.01.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

In der ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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