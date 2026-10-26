ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 69,64 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'524 Punkten liegt. In der Spitze legte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 69,68 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,96 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 991'198 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 89,14 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,78 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 USD aus. ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,53 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,53 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,16 Prozent auf 7.92 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.26 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 03.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,35 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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