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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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26.10.2026 12:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagmittag fester

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Montagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von ABB (Asea Brown Boveri). Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 68,30 CHF.

ABB
68.68 CHF 1.69%
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Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 68,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'501 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 68,68 CHF. Bei 67,96 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 397'618 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. 30,51 Prozent Plus fehlen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 53,78 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,940 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. ABB (Asea Brown Boveri) gewährte am 20.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.92 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.26 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 28.01.2027 erwartet. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,35 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.8207 20.12.2030 160235965
Long 685.6 18.12.2026 156215626
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.4283 17.09.2027 160910893
Short 12.4255 18.06.2027 160009066
Short 1371.2 18.12.2026 146215554
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1417 11.39 160676417
Long 12.2036 5.83 162067342
Long 23.5655 1.73 162067340
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0478 13.47 161114307
Short 11.2033 6.09 161118654
Short 20.7091 2.14 161118653
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -48.02 134029532
Long 8 -13.73 152739223
Long 12 -9.06 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

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Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.

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Short 15’383.52 13.84 SLWB8U
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Long 13’890.28 19.54 SILDBU
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Long 12’995.26 8.98 SXEBDU
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