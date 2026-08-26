ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 79,28 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'577 Punkten realisiert. Im Tief verlor die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 79,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 79,18 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 103'029 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 89,14 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 12,44 Prozent zulegen. Bei 52,66 CHF fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,58 Prozent würde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,18 USD belaufen. Am 16.07.2026 äusserte sich ABB (Asea Brown Boveri) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,75 Prozent auf 7.51 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 19.10.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ABB (Asea Brown Boveri) im Jahr 2026 3,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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