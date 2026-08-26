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26.08.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 79,76 CHF zu.

ABB
79.66 CHF -0.12%
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Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 79,76 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'580 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie sogar auf 80,02 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 79,18 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 639'090 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 89,14 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie somit 10,52 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 52,66 CHF. Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 51,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,940 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 USD aus. Am 16.07.2026 hat ABB (Asea Brown Boveri) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat ABB (Asea Brown Boveri) mit einem Umsatz von insgesamt 7.51 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.31 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,75 Prozent gesteigert.

Am 20.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.10.2027 erwartet.

Experten taxieren den ABB (Asea Brown Boveri)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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