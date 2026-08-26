ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag mit roter Tendenz

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 79,38 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'589 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ging bis auf 79,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 79,18 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 312'473 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.

Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 89,14 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,30 Prozent Plus fehlen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 52,66 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 USD, nach 0,940 CHF im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,54 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.51 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.31 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 19.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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