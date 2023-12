ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Anleger zeigten sich um 04:28 Uhr bei der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 37,26 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 11'145 Punkten steht. Der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 37,36 CHF zu. Das bisherige Tagestief markierte ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 37,15 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 37,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'548'330 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 37,87 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 1,64 Prozent zulegen. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,86 CHF ab. Mit Abgaben von 25,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

ABB (Asea Brown Boveri) liess sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ABB (Asea Brown Boveri) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,59 Prozent auf 7'968,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7'406,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 01.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,44 USD je Aktie belaufen.

