Um 16:28 Uhr rutschte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 64,06 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'730 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bisher bei 63,78 CHF. Mit einem Wert von 64,94 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 1'557'652 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,14 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,15 Prozent hinzugewinnen. Am 25.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,14 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 16,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026. ABB (Asea Brown Boveri) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.26 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.92 Mrd. CHF ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der ABB (Asea Brown Boveri)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,34 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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