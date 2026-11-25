|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 64,06 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 64,06 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'730 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bisher bei 63,78 CHF. Mit einem Wert von 64,94 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 1'557'652 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.
Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,14 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,15 Prozent hinzugewinnen. Am 25.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,14 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie 16,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026. ABB (Asea Brown Boveri) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.26 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.92 Mrd. CHF ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der ABB (Asea Brown Boveri)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,34 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
ABB-Aktie fällt: Konzern bringt intelligenten Niederspannungsmotor auf den Markt
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
ABB-Aktie zieht an: Milliarden-Deal erweitert Motoren- und Antriebsportfolio
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
25.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schliesst im Minus (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
25.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verliert (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
25.11.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Zuversicht in Europa: So performt der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|24.11.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|ABB Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ABB am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.